Druckerei Adligenswil: Sozialplan enttäuscht die Belegschaft

«Blick»-Herausgeberin Ringier schliesst auf Ende 2018 die Zeitungsdruckerei im Luzerner Vorort Adligenswil. 172 Personen sind vom Abbau betroffen (persoenlich.com berichtete). Am Donnerstag fand in Adligenswil eine Versammlung mit der Belegschaft statt, an der die Arbeitnehmer-Vertretung die Ergebnisse der bisherigen Verhandlungen für den Sozialplan vorstellte, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Mitarbeitenden prangern die Arroganz der Ringier-Verantwortlichen in diesen Verhandlungen an. Statt die Arbeitnehmer-Vertretung am Ende vor vollendete Tatsachen zu stellen, müsse Ringier nochmals an den Verhandlungstisch kommen, fordert die Belegschaft laut Mitteilung. Das Unternehmen müsse Hand bieten für ein besseres Resultat.

Schicksalsschlag für langjährige Mitarbeiter

«Für viele ist die Schliessung ein Schicksalsschlag. Angesichts des Alters und der langjährigen Treue der Druckereimitarbeitenden gestaltet sich für eine Vielzahl der Betroffenen die Stellensuche als äusserst schwierig. Mit dem heutigen technologischen Wandel ist es für jene, die mit der bevorstehenden Entlassung vor dem Nichts stehen, eine besonders grosse Herausforderung, sich umzuorientieren», heisst es in der gemeinsamen Mitteilung der Gewerkschaften Syna und Syndicom.

Zwar sei erreicht worden, dass die Löhne bis Ende Dezember garantiert seien. Aber Ringier Print lehne Abgangsentschädigungen weiterhin ab und biete bei den vorzeitigen Pensionierungen nicht Hand für Verbesserungen. Die Personalkommission und die Gewerkschaften hatten für die Verhandlungen laut eigenen Angaben den Sozialplan als Basis benutzt, der damals bei der NZZ ausgehandelt wurde. 2015 hatte auch die NZZ ihre Zeitungsdruckerei geschlossen (persoenlich.com berichtete). «Dank seriösen und konstruktiven Verhandlungen konnte ein guter Sozialplan vereinbart werden», heisst es. (pd/cbe)