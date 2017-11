Am Donnerstag fand am IAM in Winterthur der Journalismustag statt. Nachdem Jochen Wegner, Chefredaktor von Zeit online den Tag eröffnet hatte, ging es weiter im Programm. Diskutiert wurde über die Unabhängigkeit der Medien, Medienethik, den Wert der Community oder die aktuelle medienpolitische Debatte. persoenlich.com zeigt einige Bilder zum Anlass. Weitere Impressionen finden Sie hier.

(wid)