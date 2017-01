Medienclub: SRF diskutiert die eigene Daseinsberechtigung

Die SRG ist unter Druck – von Seiten der privaten Medien, der Politik, aber auch des Publikums. Was sind denn die Leistungen der SRG SSR? Was erhält das Publikum für die Gebühren? Und was beinhaltet das vielzitierte Service-public-Angebot konkret? Gehören Sport, Shows, Quiz, Filme und Serien dazu? Darf die gebührenfinanzierte SRG die anderen Medien im Internet konkurrenzieren? Diese Fragen will der «Medienclub» diskutieren.

Unter den Gästen sind Roger de Weck (bis Herbst 2017 Generaldirektor SRG), Natalie Rickli (Nationalrätin SVP), Peter Wanner (Verleger AZ Medien) und Mark Eisenegger (Professor für Kommunikationswissenschaften), wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Franz Fischlin leitet die Diskussion, die am Dientag, 10. Januar um 22.25 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt wird. (eh)