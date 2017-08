Bundesrat: SRG-Konzession gilt ein Jahr länger

Die Konzession für die SRG SSR läuft am 31. Dezember 2017 ab. Nun verlängert sie der Bundesrat jedoch «unverändert um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2018», wie es in einer Mittelunng vom Mittwoch heisst. So will Bern in der Diskussion über den Service public Zeit gewinnen. «Dies ermöglicht es, die Konzession in der Zwischenzeit so anzupassen, dass die vom Bundesrat identifizierten kurzfristigen Massnahmen zur Stärkung des nationalen Service public umgesetzt werden können», heisst es in der Mitteilung.

Die aktuelle, bald ablaufende Konzession gilt seit 28. November 2007. Die überarbeitete Konzession wird laut Bundesrat Ende 2017 in eine öffentliche Anhörung geschickt. Sie soll ab 1. Januar 2019 bis zum Inkrafttreten eines neuen Gesetzes über elektronische Medien gelten. (eh)