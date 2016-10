SRG: SRG stellt definitiv von DAB auf DAB+ um

Die SRG wird Mitte November die Verbreitung der Radioprogramme definitiv von DAB auf DAB+ umstellen. Gleichzeitig wird das Angebot von DAB+ weiter ausgebaut, wie die SRG am Montag mitteilte. Seit 2012 verbreitet die SRG neun ihrer Radioprogramme parallel auf DAB und DAB+.

Diese Parallelverbreitung wird am 15. November eingestellt, weil es inzwischen in Schweizer Haushalten nur noch wenig Radios gebe, die einzig mit DAB ausgestattet seien. Einige dieser Geräte liessen sich für DAB+ nachrüsten oder mit einem DAB+-Adapter erweitern. Es wird empfohlen, sich bei Fragen zu Radiogeräten direkt an den Fachhandel zu wenden.

Voraussichtlich ab 2020 wird DAB+ die analoge UKW-Verbreitung in der Schweiz schrittweise ablösen. Mit dem Ausbau per 15. November steigt das Angebot von DAB+ in der Schweiz auf über 100 Radioprogramme, wie die SRG weiter schreibt. Ab diesem Zeitpunkt könnten Hörerinnen und Hörer auch Radio SRF 3, Couleur 3 und Rete Tre nahezu im ganzen Land hören.

Deutlich erweitert werde auch das Sendegebiet der Regionaljournale von Radio SRF 1. Damit alle bisherigen und alle neu aufgeschalteten DAB+ Radioprogramme empfangbar seien, müsse bei den meisten Radiogeräten nach dem 15. November ab 14.15 Uhr ein Sendesuchlauf durchgeführt werden, heisst es weiter. (sda)