dpa: Stabwechsel bei Deutschlands Nachrichtenagentur

Der 51-Jährige folgt auf Michael Segbers, der nach mehr als vier Jahrzehnten im Unternehmen mit Vollendung des 65. Lebensjahres aus Altersgründen die Geschäftsführung verlassen hat, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der profilierte Medienmanager Kropsch arbeitete vor dem Wechsel im vergangenen September nach Hamburg 20 Jahre für die österreichische Nachrichtenagentur APA. Zuletzt führte er auch dort das Unternehmen als CEO. Weitere dpa-Geschäftsführer bleiben Matthias Mahn und Andreas Schmidt.

Kropsch, geboren 1965 in Wels (Oberösterreich), leitete die österreichische Agentur von 2009 bis 2016. Von Anfang bis Mitte der 90er Jahre war Kropsch Wirtschaftsjournalist bei einer vwd-Tochtergesellschaft in Wien. 1996 kam er zur APA und arbeitete in verschiedenen Funktionen an der Diversifikation des Unternehmens. 2006 stieg er in die Geschäftsführung der Gruppe auf und wurde drei Jahre später zum CEO ernannt. 2012 bis 2014 stand Kropsch als Präsident an der Spitze der European Alliance of News Agencies (EANA). 2015 wählte ihn das Fachmedium «Der österreichische Journalist» zum «Medienmanager des Jahres». Kropsch ist verheiratet und hat drei Kinder. (pd/clm)