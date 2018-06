SRF

Stefano Semeria wird neuer Unterhaltungschef

Der 52-jährige Leiter des Bereichs Junge Zielgruppen nimmt Einsitz in die Geschäftsleitung von SRF. Am 1. August tritt er die Nachfolge von Christoph Gebel an.

Wird ab 1. August neuer Abteilungsleiter Unterhaltung SRF: Stefano Semeria. (Bild: SRF/Oscar Alessio)