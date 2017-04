SRF: Steffi Buchli wechselt zu «MySports»

Per Ende Juni 2017 verlässt Steffi Buchli das Schweizer Radio und Fernsehen, teilt das SRF mit. Buchli wechselt als Programmleiterin, Moderatorin und Testimonial zu «MySports» von UPC. Mit ihrem Wechsel übernehme sie die Verantwortung für die Programmgestaltung des neuen Sportsenders, schreibt UPC.

«Nach 14 Jahren bei SRF habe ich mich entschlossen, das Unternehmen zu verlassen. Es erwarten mich spannende neue Aufgaben beim jungen Sportsender ‹MySports›, den ich als Moderatorin mitgestalten und als Programmleiterin mitprägen darf. Die Zeit bei SRF war toll! Ich werde mit schönen Erinnerungen gehen, vor allem dank vielen wunderbaren Menschen, die ich bei der Arbeit getroffen habe», lässt sich Buchli in der SRF-Mitteilung zitieren.

Die 38-jährige Zürcherin arbeitete seit 2003 in verschiedenen Funktionen bei SRF Sport. Nach einem internen Stage war sie als Redaktorin «Sport Aktualität» mit den Spezialgebieten Eishockey, Unihockey und Beachvolleyball tätig. Seit 2006 arbeitet sie zudem als Moderatorin von «Sportaktuell» und «Sportlive». Von 2009 bis Ende 2016 präsentierte sie die Hintergrundsendung «Sportlounge». Ab 2012 moderierte Steffi Buchli an der Seite von Rainer Maria Salzgeber die Sportgala «Credit Suisse Sports Awards», wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Anchor führte Buchli in den vergangenen Jahren durch verschiedene Grossanlässe, zuletzt durch die Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro. An der Ski-WM St. Moritz 2017 begrüsste sie prominente Gäste zum Late-Night-Talk «Champiuns». Im vergangenen Jahr wurde die 38-Jährige bei der Umfrage der Branchenzeitschrift «Schweizer Journalist» zudem zur Sportjournalistin des Jahres gewählt.

«Mit Steffi Buchli verlieren wir eine sehr erfahrene und profilierte Moderatorin und Redaktorin. Während 14 Jahren prägte sie SRF Sport mit ihren versierten Moderationen vor und als Teamplayer hinter den Kameras. Ihren Wechsel bedauern wir sehr», wird Roland Mägerle, Leiter SRF Sport, zitiert.

Mit Steffi Buchli als Programmverantwortliche sowie den bereits verpflichteten Chefredaktoren Stephan Liniger und Alex Burkhalter in der Romandie ist das Leitungsteam der MySports-Redaktion komplett (persoenlich.com berichtete). «Ich möchte zusammen mit dem Team von ‹MySports› einen Sender kreieren, der die Sport-Fans mit neuen, frischen Formaten begeistert. Ich freue mich sehr auf diese spannende neue Herausforderung», wird Buchli in der UPC-Mitteilung zitiert.

Bevor Buchli zu «MySports» wechselt, wird sie am Montag, 24. April, auf SRF 1 das Zürcher Sechseläuten kommentieren (persoenlich.com berichtete). (pd/tim)