Tamedia: Stimmung in den Redaktionen auf dem Tiefpunkt

3400 Tamedia-Mitarbeiter sind am 9.Mai in die Samsung Hall in Dübendorf eingeladen, um den 125. Geburtstag des Verlags zu feiern. Doch die Lust auf Party scheint in den Redaktionen gering zu sein. Gemäss der NZZ hätten alleine bei der «Berner Zeitung» 50 Mitarbeiter angekündigt, nicht am Fest teilzunehmen. Sie fänden kein Verständnis, dass man in den jetzigen «Sparzeiten» Geld für Partys verschleudert. Bei einer Versammlung der «Bund»-Personalkommission sollen Worte wie «zynisch» und «völlig fehl am Platz» gefallen sein.

Man fasse die Organisation einer eigenen Feier ins Auge – nicht im Sinne einer Gegenveranstaltung, wie Peko-Präsident Markus Dütschler gegenüber der NZZ betont, sondern weil man «keinen Bock» darauf habe, brav mitzuspielen.

Weil die natürlichen Fluktuationen zu tief seien, können Kündigungen nicht mehr ausgeschlossen werden, sagte CEO Christoph Tonini Ende März. «Die Verunsicherung nimmt stark zu», sagt BZ-Peko-Präsident Jürg Steiner. Illusionen mache sich niemand mehr. Für zusätzliche Unruhe sorgte der kürzlich eingeführte «Experten»-Status, der auserwählten Journalisten verliehen wird (persoenlich.com berichtete). Das komme einer Selektion vor einer grossen Säuberung gleich, wird Tagi-Urgestein Jean-Martin Büttner, der den Status abgelehnt hat, in der NZZ zitiert.

Die Entlassungspläne könnten tatsächlich in den letzten Tagen konkreter geworden sein: Gemäss dem Twitter-Kanal Inside Tamedia habe sich die Unternehmensleitung am 3. April auf dem Üetliberg getroffen, um die konkreten Sparmassnahmen zu beschliessen.





Der 3. April könnte für viele bei #Tamedia zum Schicksalstag werden. Dann trifft sich die Tamedia-Führung auf dem Uetliberg zur Klausur. Traktandiert: Ausarbeiten der detaillierten Sparpläne. Sprich, wo, wie und wie viel gespart werden soll. — Inside Tamedia (@inside_tamedia) 23. März 2018





Intern rechnet aber niemand damit, dass vor dem grossen Fest am 9.Mai Beschlüsse kommuniziert werden. (maw)