Prestige Media International: Streit beim Automobilmagazin «Vectura»

Das Automobilmagazin «Vectura» bekommt einen neuen Chefredaktor. Ab sofort übernimmt Andreas Faust, Leiter des Verbandes der Schweizer Motorjournalisten SMJ, vorübergehend die Leitung des Hefts, wie der Basler Verlag Prestige Media International in einer Mitteilung schreibt. Nach fünf erfolgreichen Jahren trenne man sich vom bisherigen Chefredaktor Matthias Pfannmüller, heisst es weiter.

Pfannmüller war seit dem Start für das vierteljährlich erscheinende Magazin verantwortlich. Auch er wendet sich in in dieser Sache an die Öffentlichkeit. «Matthias Pfannmüller hat die Verantwortung für das «Vectura» zum Jahreswechsel aufgegeben», heisst es in einer Mitteilung seines Verlags Hubelhouse. Grund für die Trennung seien unterschiedlichen Auffassungen der beiden Verlagshäuser zur Ausrichtung des Fachtitels.

Pfannmüller ist seit 25 Jahren als Motorjournalist und Autor tätig. Seit der Gründung von «Vectura» im Jahr 2011 durch die Prestige Media verantwortete er das Heft als Chefredaktor. «Vectura» ist mit einer Auflage von 22'000 gedruckten Exemplaren der Marktführer unter den käuflichen Automobilfachtiteln in der Deutschschweiz.

Nach dem Wechsel in der Chefredaktion wird das Automobilmagazin laut Besitzer und Verlagsinhaber Francesco Ciringione wie bisher erscheinen. Zum Genfer Autosalon 2017 werde die Auflage des Magazins erhöht, schreibt er in der Mitteilung. Zudem erhalte das Magazin ein moderneres Layout. (wid)