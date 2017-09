CNN Money Switzerland: Studio im Genfer Bankenviertel bezogen

CNN Money Switzerland bezieht sein Westschweizer Studio im Genfer Bankenviertel. Vor einer Woche hat ein sechsköpfiges Team, darunter drei Journalisten und der stellvertretende Chefredaktor Frédéric Lelièvre, die die Arbeit in den Räumlichkeiten am Boulevard du Théâtre aufgenommen, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Westschweizer Team ist mit mobilem Equipment ausgerüstet und wird die Redaktion im Medienpark Zürich mit Livebeiträgen und themenspezifischen Berichten beliefern. Die Räumlichkeiten in Genf sind zudem mit einem Duplex-Studio ausgestattet.

Parallel zum Standort Genf plant CNN Money Switzerland die Eröffnung eines Studios in Gland, am Sitz der SEIC (Société électrique intercommunale de La Côte SA). Das Projekt steht derzeit unter der Leitung des SEIC und der Gemeinde Gland. Mit diesem Schritt verfolgt CNN Money Switzerland das Ziel, sowohl aus Genf als auch von einem grossen Studio in Gland aus zu senden, das auf halbem Weg zwischen den beiden grossen Wirtschaftszentren des Genfersees liegt, wie es weiter heisst.

In Zürich hat der Finanzsender sein Studio und den Newsroom im Medienpark Zürich-Altstetten eingerichtet (persoenlich.com berichtete). Chefredaktor ist Urs Gredig. (pd/cbe)