Radio SRF: Susanne Brunner wird neue Nahostkorrespondentin

Die Chefredaktion von Radio SRF hat Susanne Brunner zur neuen Korrespondentin von Radio SRF und für SRF News im Nahen Osten gewählt. Brunner tritt im Frühling 2018 die Nachfolge von Philipp Scholkmann an. Er kehrt dann nach Bern in die Auslandredaktion zurück, wie es in einer Mitteilung heisst.

Susanne Brunner wuchs in Kanada, Schottland, Deutschland und der Schweiz auf. In Ottawa studierte sie Journalismus. Heute blickt sie auf 30 Jahre Berufserfahrung zurück. Bei Radio SRF war sie zuerst Redaktorin und Moderatorin bei Radio SRF 3, unter anderem bei den Sendungen «Input» und «Focus». Dann ging sie als USA-Korrespondentin nach San Francisco und war nach ihrer Rückkehr Korrespondentin in der Westschweiz.

Seit 2006 moderiert Brunner das «Tagesgespräch» von Radio SRF 1. Sie hat bei «10vor10» zudem auch Fernseherfahrung gesammelt. Brunner spricht mehrere Sprachen und ist Dozentin an der Schweizer Journalistenschule MAZ. Sie übernimmt ihre neue Aufgabe als Nahostkorrespondentin im Frühling 2018 und folgt auf Philipp Scholkmann, dessen Mandat im nächsten Jahr ausläuft. Scholkmann kehrt dann nach Bern in die Auslandredaktion zurück.

Die Nachfolge für die Moderation des «Tagesgespräch» wird in den nächsten Monaten geregelt. (pd/cbe)