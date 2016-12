Publikumsrat SRG: Susanne Hasler wird neue Präsidentin

Susanne Hasler aus Villnachern wurde vom Publikumsrat zu seiner neuen Präsidentin gewählt. Sie löst Manfred Pfiffner ab, der den Rat während der letzten acht Jahre leitete. Pfiffner bleibt der SRG Deutschschweiz als stellvertretender Ombudsmann erhalten. Er übernimmt das Amt von Sylvia Egli von Matt, die es nach neun Jahren abgibt.

Ab Januar 2017 übernimmt Susanne Halser aus Villnachern das Präsidium des Publikumsrats SRG.D. Hasler ist Organisationspsychologin und Bezirkslehrerin sowie Präsidentin der Programmkommission der SRG Aargau Solothurn und folgt auf Manfred Pfiffner, der während 16 Jahren Mitglied des Publikumsrats war und ihm seit 2009 vorstand.

«Ich freue mich darauf, den von Manfred Pfiffner eingeschlagenen Weg weiterzuführen. Die Aufgabe des Publikumsrats, als Sounding Board mit den Verantwortlichen einen konstruktiv-kritischen Dialog über das Programm zu führen, ist in einer Zeit, in der der Service public des öffentlichen Medienhauses SRG SSR auf dem Prüfstand steht, noch bedeutender geworden», wird Hasler in er Mitteilung zitiert. Neue Vizepräsidentin wird Kathy Gerber aus Kirchlindach.

Wechsel auf der Ombudsstelle

Während einer langen Zeit hat Manfred Pfiffner, Erziehungswissenschaftler an der Pädagogischen Hochschule Zürich, als kritischer Medienkonsument unzählige Sendungen mitverfolgt, beobachtet und mit den Programmverantwortlichen kontrovers besprochen. Sein profundes Know-how bleibt der SRG Deutschschweiz auch zukünftig erhalten. Der Publikumsrat hat ihn auf Vorschlag des amtierenden Ombudsmanns Roger Blum per 2017 zu seinem Stellvertreter gewählt. Die bisherige stellvertretende Ombudsfrau Sylvia Egli von Matt legt ihr Amt nach neun Jahren per Ende Jahr nieder. (pd/wid)