SRF: Sven Epiney moderiert «Wir mal vier»

Eine vierköpfige Familie muss fünf Stufen mit jeweils vier Fragen überstehen, um am Ende zur grossen Finalfrage zu gelangen. Sven Epiney moderiert das neue Montagabendquiz, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. Zum ersten Mal ausgestrahlt wird die Sendung am kommenden Montag um 20.05 Uhr. SRF sendet es wöchentlich – in Staffeln alternierend zum Quiz «1 gegen 100».

Als erstes Kandidatenteam von «Wir mal vier» tritt Familie Rossi aus dem thurgauischen Tobel an. Der 53-jährige Vater Martin ist Elektriker und jasst gerne, Mutter Angela ist 49 Jahre alt und amtiert in Schulen als Zahnputzfee. Die beiden haben ihre Söhne Marco und Dario dabei. (pd)