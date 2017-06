Teleclub: Sven Furrer wird Fussball-Moderator

Teleclub rüstet für die kommende Fussballsaison auf: Sven Furrer wird als Moderator für die Live-Studios der Raiffeisen Super League (RSL) sowie für den neuen Fussballtalk auf dem Free-TV-Sender Teleclub Zoom zum Einsatz kommen. In dieser einstündigen Gesprächsrunde wird er sonntagabends gemeinsam mit hochkarätigen Gästen das Fussballwochenende noch einmal Revue passieren lassen, wie es einer Mitteilung heisst. Gemeinsam mit den bereits etablierten Experten Daniel Gygax, Pascal Zuberbühler und Marcel Reif werde Furrer das aktuelle Geschehen beleuchten. Teleclub Zoom geht diesen Sommer auf Sendung (persoenlich.com berichtete).

«Sport ist meine grosse Leidenschaft»

Furrer ist einem breiten Publikum als Teil des Comedy-Duos «Edelmais» bekannt. Nach seiner über 10-jährigen Comedy-Karriere hat sich der ehemalige Lehrer, Journalist und Gewinner des «Prix Walo» neue Ziele gesetzt. «Sport ist seit Jahren meine Leidenschaft. Nun kann ich live vom Spielfeldrand berichten und gleichzeitig meine journalistischen Fähigkeiten in einem ganz neuen Talk-Format einsetzen – besser geht’s nicht!», wird Furrer in der Mitteilung zitiert. Er sei bereit, zu hundert Prozent ins Fussballgeschehen einzutauchen.

Erfahrung im Sportbereich bringt der 46-Jährige bereits mit. Seit vier Jahren ist er für den HC Davos als Mediencoach tätig und unterstützt Profisportler während ihrer Laufbahn. Als Kind spielte er neben Fussball auch Eishockey, entschied sich im Jugendalter jedoch ganz für den grünen Rasen. Bis zum Alter von 21 war er als «leidenschaftlicher Fussballer» tätig. «Sport hat in unserer Familie grosse Tradition: Als ehemaliger Rekordinternationaler im Eishockey hat mir mein Vater die Passion für den Sport praktisch in die Wiege gelegt», so Furrer weiter.

«Furrer verkörpert alles, was ein RSL-Moderator mitbringen muss. Er ist ein versierter Journalist, der als ehemaliger Fussballer beide Seiten kennt. Zudem ist er ein Entertainer, der in den letzten Jahren sehr viel Live-Erfahrung sammeln konnte», lässt sich Claudia Lässer, Programmleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung bei Teleclub, in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)