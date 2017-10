Ringier: Sven Ruoss treibt Digitalisierung voran

Nach seiner Zeit in der Unternehmensentwicklung bei Tamedia und «Watson» wechselte Sven Ruoss zu Ringier als Project Manager Business Development ins Team von Alexander Theobald, COO Ringier Switzerland und Geschäftsführer der Blick-Gruppe (persoenlich.com berichtete). In dieser Funktion hatte Ruoss unter anderem die Projektleitungen für verschiedene Admeira-Projekte inne. In seiner neuen Funktion als Head of Product and Business Development und Stellvertreter des Chief Digital Officer der Blick-Gruppe berichtet der 35-Jährige per 1. Januar 2018 an Philipp Scheidegger, Chief Digital Officer der Blick-Gruppe, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Um die Digitalisierung der Blick-Gruppe weiter voranzutreiben, braucht es klare KPIs, die richtigen Daten-Insights, ein starkes Roadmap und Life-Cycle-Management und eine enge Verzahnung mit den jeweiligen Abteilungen des Ringier-Systems», wird Scheidegger in der Mitteilung zitiert. Er freue sich, mit Ruoss einen ausgewiesenen Fachmann der digitalen Medienbranche für die Führung dieser zentralen Unit gefunden zu haben.

Ruoss hat sein Studium 2008 an der Universität St. Gallen (HSG) mit einem Master of Arts in Marketing, Services and Communication Management abgeschlossen. Nebenamtlich ist er seit 2014 als Studienleiter am Institute for Digital Business an der HWZ Hochschule für Wirtschaft in Zürich engagiert. (pd/cbe)