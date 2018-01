Die SVP des Kantons Aargau hat sich für die Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren ausgesprochen. Die Delegierten fassten die Ja-Parole zur No-Billag-Initiative am Mittwochabend in Aarau mit 97 zu 10 Stimmen.

Zuvor hatten sich bereits die SVP-Kantonalparteien von Bern, Zürich und Waadt für die Initiative ausgesprochen, über welche das Schweizer Volk am 4. März abstimmt. Die Delegierten der SVP Schweiz fassen ihre Parole am kommenden Samstag an einer Versammlung in Genf. (sda/cbe)