Wirbel um Blick: «SVP-Zusammenhang ist völlig falsch»

In der Zeitung «Schweiz am Wochenende» äussert sich der Basler Anwalt Martin Wagner erstmals zum Wirbel um die «Blick»-Gruppe. «Rechter Boulevard: SVP greift nach dem ‹Blick›», hatte die «NZZ am Sonntag» auf der Frontseite getitelt. Der ehemalige SVP-Nationalrat Walter Frey wolle die «Blick»-Gruppe für 230 Millionen kaufen; das Angebot sei von Anwalt Martin Wagner unterbreitet worden.

In der «Schweiz am Wochenende» sagt nun Wagner, es sei nicht um Politik, sondern um Sport gegangen. Laut Wagner hätten Investoren die «Blick»-Gruppe in eine Bezahl-Plattform für weltweit exklusiven Sport-Content umfunktionieren wollen. «Mit der Fokussierung auf das Sportgeschäft sah ich die Möglichkeit für ein Paid-Content-Modell, wie es die Printmedienlandschaft bisher nicht wirklich gefunden hat», sagt Wagner, der auch Mandate hat des Axel-Springer-Verlags, der mit Ringier, der «Blick»-Eigentümerin, ein Joint Venture hat.

Die Politik- und Nachrichtenberichterstattung wäre im «Blick» zurückgefahren worden, so Wagner zur Zeitung. Das habe bei Ringier zu einer «panikartigen Abwehrreaktion» geführt. «Die ‹NZZ am Sonntag› ist dann zur Feuerwehr instrumentalisiert worden und hat den Brand mit der SVP-Decke gelöscht.» Wagner: «Der SVP-Zusammenhang ist völlig falsch.» NZZas sowie Ringier wollten sich gegenüber der Zeitung nicht äussern.(SaW/wid)