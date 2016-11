Verband Schweizer Medien: «Swiss Dental Journal» gewinnt den Q-Award

Das «Swiss Dental Journal» überzeugte die Q-Jury durch «herausragende verlegerische Leistung». Das Magazin zeige eindrücklich, wie auch eine Verbandszeitschrift in der modernen Medienwelt die Nummer eins bleiben könne, schreibt der Verband Schweizer Medien in einer Mitteilung.

Das «Swiss Dental Journal» vermittelt auf wissenschaftlicher Basis Beiträge zur fachlichen Fortbildung der Zahnärzteschaft und orientiert elfmal jährlich über das aktuelle Geschehen im Bereich Zahnmedizin, Medizin und der Standespolitik der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO. Dabei setzt man heute auf einen gekonnten Mix von Print- und Online-Angeboten. Sämtliche Artikel können von den Nutzern auch auf Twitter, Google+, Youtube oder per Mail geteilt werden.

Erstmaligen Auszeichnung für Online-Medium

Von seinem Ursprung her ist das Q-Award-Reglement auf Printpublikationen ausgerichtet. swissmom.ch hat sich dennoch beworben und es als erstes Online-Medium geschafft, nahe ans Siegespodest des Q-Awards heranzurücken. Die Leistungen von swissmom.ch überzeugen auf der ganzen Linie, heisst es in der Mitteilung weiter.

Kompetente und gut aufbereitete Inhalte mit hohem Nutzwert, eine übersichtliche Navigation sowie ein starkes Leserforum, in welchem viel echter Dialog stattfindet. Dazu kommt die gekonnte Verknüpfung mit den sozialen Medien und ein starker Newsletter. Um die herausragende Leistung des Portals zu würdigen, hat die Jury entschieden, in diesem Jahr eine spezielle Anerkennung in Form der erstmaligen Auszeichnung «Hervorragende digitale Fachpublikation» zu überreichen. (pd/clm)