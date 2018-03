Tamedia: «Tages-Anzeiger» feiert 125-jähriges Bestehen

Tamedia hat zum 125-jährigen Bestehen des «Tages-Anzeigers» am Freitag Hintergründe und eine 40-seitige Sonderbeilage in allen abonnierten Tageszeitungen sowie in einer gekürzten Fassung auch in «20 Minuten», «20 minutes» und «Le Matin» veröffentlicht. Die Inhalte der Beilage sind auch online verfügbar. In einem Tagi-Webspecial werden im gerade begonnenen Jubiläumsmonat «Geschichten aus der Geschichte der Zeitung» erzählt.

Die Zeitung aus Zürich wurde 1893 vor dem Hintergrund der Industrialisierung und den politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umwälzungen in der Schweiz von Supinos Ururgrossvater Wilhelm Giradet gegründet. Dieser wollte mit dem Blatt Nachrichten neutral und nicht aus einer bestimmten Parteioptik verbreiten.

Vieles aus der Anfangszeit habe auch heute noch seine Gültigkeit, schrieb der heutige Verwaltungsratspräsident von Tamedia, Pietro Supino, in einem Editorial auf der Frontseite. Das Ziel des «Tages-Anzeigers» sei es bis heute geblieben, die Leser zu informieren und es ihnen zu ermöglichen, sich selbst eine Meinung zu bilden. Die Publizistik, für die die Zeitung stehe, bleibe der Kern des Unternehmens. Angesichts der turbulenten Gründerzeit und der Medienkrise der Gegenwart hielt er die Unabhängigkeit als wichtigste Eigenart des Blattes hervor.





Zum Start 1893 zählte die Zeitung nach eigenen Angaben gerade mal 15 Mitarbeitende. Heute beschäftigt der Tamedia-Konzern, der Digitalplattformen, Tages- und Wochenzeitungen und Zeitschriften umfasst, rund 3400 Angestellte in der Schweiz und acht weiteren Ländern.

Um 1930 kostete ein Jahresabo der Zeitung 25.50 Franken oder teuerungsbereinigt etwa 165 Franken. Aktuell liegt der Preis für ein Jahresabonnement bei 568 Franken. Der Tagi zählt 134'000 Abonnemente, rund zehn Prozent davon sind Digital-Abos.

Die Mediengruppe Tamedia hatte Anfang 2018 ihre Zeitungsredaktionen neu aufgestellt. In der Deutschschweiz und der Romandie entstanden zwei sogenannte Kompetenzzentren. Diese beliefern alle bezahlten Tageszeitungen mit einer Mantelberichterstattung aus den Themenbereichen Inland, Ausland, Wirtschaft und Sport. (sda/maw)