Tamedia: Tagi mit neuem Morgen-Newsletter

Der Newsletter liefert täglich ab 7 Uhr kurze und verlässliche Nachrichtenüberblicke und die besten Beiträge aus der «Tages-Anzeiger»-Redaktion. Dazu gibt es Fundstücke aus dem Netz und zum Abschluss Ausgangstipps des «Züritipp», heisst es in einer Mitteilung.

20 Journalistinnen und Journalisten des «Tages-Anzeigers» kuratieren abwechslungsweise «Der Morgen» und geben so der Redaktion ein Gesicht. Sie erzählen, analysieren und fassen zusammen, was man zum Start in den Tag wissen muss. Die Vorschautexte sind kurz und übersichtlich gegliedert, Bilder lockern auf. Die einzelnen Themen können via Link auf die ausführlichen Versionen der Artikel oder Themendossiers auf tagesanzeiger.ch vertieft werden. «Der Morgen» bietet so Einordnung und Orientierung bereits am Frühstückstisch oder auf dem Weg zur Arbeit.

Der persönlich kuratierte Newsletter löst den bisherigen automatisierten Newsletter ab. «Der Morgen» ist inklusive 20 Artikel kostenlos. Mit einem Abonnement des «Tages-Anzeigers» sind alle Artikel zugänglich. (pd)