AZ Medien

«Meine Kinder sollen nicht zu kurz kommen»

Patrik Müller über sein Amt als Doppelchefredaktor der «Schweiz am Sonntag» und «az Nordwestschweiz».

Patrik Müller übernimmt zusätzlich zu seiner Funktion als Chefredaktor der «Schweiz am Sonntag» den Job von Christian Dorer. Verdient er deshalb auch doppelt oder wollen die AZ Medien so sparen? Gegenüber persoenlich.com erklärte der jüngste Schweizer Doppelchefredaktor, wo seine Prioritäten liegen und wie er sich künftig organisieren will.

von Edith Hollenstein