Einschüchterung von Journalisten: Tagi reicht Anzeige gegen unbekannt ein

«Bei Recherchen in diesem Umfeld muss man vorsichtig sein», sagte die «Tages-Anzeiger»-Journalistin Rafaela Roth letzte Woche im Interview mit persoenlich.com. Nachdem sie einen Artikel über die Gewaltbereitschaft der FCZ-Ultras geschrieben hatte, wurde bei ihr zu Hause nachts eine Scheibe eingeworfen.

Nun sind die Hooligans einen Schritt weiter gegangen. «Die Journalistin wurde von einer Gruppe gewaltbereiter Ultras am hellen Tag an einem belebten Ort in der Stadt Zürich bedroht und beschimpft», sagt Hannes Nussbaumer, Leiter des Ressort Zürich beim «Tages-Anzeiger» gegenüber der «NZZ am Sonntag» (Artikel online nicht verfügbar). Die Zeitung lässt den Angriff nicht auf sich sitzen und hat Anklage gegen unbekannt eingereicht. (wid)