Teleclub: Talk-Format von Claudia Lässer neu im Free-TV

Die bisherige Pay-TV-Talksendung «Persönlich by Claudia Lässer» heisst neu «Zoom persönlich mit Claudia Lässer» und läuft ab dem 23. August jeden Mittwoch um 20.00 Uhr auf Teleclub Zoom, wie es in einer Mitteilung heisst. Neben Lejla Hodzic und Beni Turnheer sollen auch Luca Hänni und Gülsha Adilji diesen Herbst auf Claudias Sofa Platz nehmen. Mit dem Wechsel ins Free-TV werde die Sendung auch interaktiver – über die sozialen Netzwerke könnten Zuschauer ihre Meinung äussern, Fragen stellen und somit noch näher an den Stars sein.

Am 23. August werden ausserdem die neuen Sendungen «Zoom Kaboom» und «Zoom Movies» auf dem Free-TV-Sender von Teleclub erstmals ausgestrahlt, wie es weiter heisst. Um 18:00 Uhr präsentiere Gülsha Adilji in «Zoom Kaboom» ein neues spannendes Thema und diskutiere darüber mit der ganzen Welt. Egal ob per Telefon, die gängigen Social-Media-Kanäle oder über die klassischen (Retro-)Kommunikationsmittel. Das «unterhaltsame TV-Feuerwerk» werde komplettiert durch einen «rasenden Reporter», der direkt von der Strasse berichte.

Um 18:45 Uhr zeigen Dominique Rinderknecht und Vania Spescha in «Zoom Movies» das gesamte Kinoprogramm der Schweiz kurz und kompakt, sprechen mit den Hollywood-Stars und blicken hinter die Kulissen der glamourösen Kinowelt. Abgerundet wird das frische Kino-Magazin durch Klatsch und Tratsch aus der Promi-Welt. (pd/tim)