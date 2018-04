Telebasel: Tamara Wernli geht nach 20 Jahren

Nach fast 20 Jahren Moderations- und Redaktionsarbeit verlässt Tamara Wernli Telebasel, damit sie sich ihrem Hauptgeschäft als Kolumnistin und Autorin widmen kann. «Ich musste mich leider entscheiden, die Zeit reicht einfach nicht für alles», wird Wernli in der Mitteilung zitiert. «In den vergangenen Jahren sind die Mandate und Projekte nebst Telebasel immer mehr geworden.»

Am 30. April wird die Moderatorin zum letzten Mal die Telebasel-News moderieren. «Ich gehe absolut in Frieden und es ist auch Nichts vorgefallen. Ich möchte mich auf meine Selbständigkeit und auf meine eigene Firma konzentrieren», so Wernli. Der Sender bedauert laut Mitteilung diesen Entscheid. «Tamara hat die Geschichte von Telebasel massgeblich mitgeprägt. Selbstverständlich sind wir traurig, dass wir eines unserer Aushängeschilder vom Sender verlieren», so Chefredaktorin Karin Müller.

Ganz werde Telebasel aber nicht auf Wernli verzichten müssen. «Tamara Wernli wird in der einen oder anderen Form bei Telebasel wieder zu erleben sein. Das ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht finalisiert, freuen wird es uns umso mehr», so der geschäftsführende Stiftungsrat Michael Bornhäusser. (pd/cbe)