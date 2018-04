SRF: «Tatort» wird von Luzern nach Zürich verlegt

Im Herbst 2010 kehrte SRF zurück in den «Tatort»-Verbund und produziert seitdem zwei Folgen pro Jahr aus Luzern. Stefan Gubser löste als Reto Flückiger zuerst am Bodensee und später in Luzern 20 Kriminalfälle, Delia Mayer stiess 2011 in Luzern als Liz Ritschard hinzu. Mit zwei weiteren «Tatort»-Folgen, die im Verlauf des Jahres gedreht und 2019 ausgestrahlt werden, verabschieden sich die beiden Schauspieler von ihrem «Tatort»-Publikum, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Ab Januar 2019 verlagert SRF die Produktion mit einem neuen Team nach Zürich. Weitere Informationen zum neuen Konzept erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.

SRF-Direktor Ruedi Matter sagt gemäss Mitteilung: «Delia Mayer und Stefan Gubser haben nicht nur vor der Kamera einen hervorragenden Job gemacht, sondern standen auch neben und hinter der Kamera immer für den ‘Tatort’ ein. Nach neun erfolgreichen Jahren ‹Tatort› aus Luzern werden wir uns nun von ihnen verabschieden.»

Stefan Gubser wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Es war eine aufregende, intensive Zeit, die ich nicht missen möchte.» Er wünsche Zürich und dem neuen Team spannende, ungewöhnliche und überraschende Fälle mit einer Prise Humor. Seine Filmpartnerin Delia Mayer sagt, sie sei nach acht Jahren der Rolle der Liz Ritschard entwachsen und wünsche dem Schweizer «Tatort» einen tollen Neustart mit «frischem Wind, Spass und Risikobereitschaft.» (pd/maw)