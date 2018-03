An der Spitze der «Neuen Zürcher Zeitung» kommt es zu einem ungewöhnlichen Wechsel: Thomas Stamm muss seine Funktionen als Digital-Chef und Mitglied der Chefredaktion abgeben. Stamm werde in den kommenden Monaten eine «Auszeit nehmen», schreibt NZZ-Chefredaktor Eric Gujer in einer internen E-Mail, die persoenlich.com vorliegt.

Bis ein Nachfolger gefunden ist, werden Stamms Aufgaben intern verteilt. Vorübergehend werde Daniel Wechlin die Aufgabe als stellvertretender Chefredaktor Online übernehmen. Tobias Ochsenbein leitet interimistisch die Nachrichtenredaktion und Benno Marti verstärkt bis auf Weiteres die Tagesleitung, schreibt Gujer in seiner Mail.

Der Grund für Stamms «Auszeit» wird in der Mail nicht klar und auch die Medienstelle hält sich kurz, nur soviel: «Es sind private Gründe und dazu äussern wir uns nicht». Auch auf die Frage, ob es vorgängig eine Mediation gegeben habe, wie der Kleinreport berichtet hatte, gab die NZZ-Medienstelle keine Antwort. Und auch Thomas Stamm selber wollte auf Anfrage von persoenlich.com keine Stellung nehmen.

Eine wichtige Rolle gespielt haben dürfte das Verhältnis zum Chefredaktor Eric Gujer. Stamm wird von mehreren NZZ-Insidern als «angenehm», «ruhig» und «professionell» beschrieben. Es sei daher nicht verwunderlich, wenn es mit dem mehrfach als «autoritär» und «arrogant» bezeichneten Führungsstil Gujers Probleme gegeben haben sollte.

Stamm ist schon lange bei der NZZ. Laut dem Impressum startete er als Werkstudent von 1999 bis 2004 bei der NZZ am Dienstpult des Wirtschaftsressorts. Nach einem Abstecher in die PR kam er 2007 zurück zur NZZ als visuell-technischer Redaktor bei NZZ Online, Nachrichtenredaktor und Dienstredaktor Wirtschaft. Dann wurde er Teamleiter und leitender Redaktor. Seit Sommer 2016 ist er stellvertretender Chefredaktor und Leiter-Newsroom. (eh)