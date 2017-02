Radio SRF 3: Tom Gisler übernimmt den Freitagnachmittag

Türkei

Deniz Yücel kommt in Untersuchungshaft

Nach 13 Tagen wurde der «Welt»-Korrespondent dem Haftrichter vorgeführt. Das Urteil sorgt für Empörung.

Nach 13 Tagen in Haft ist der deutsch-türkische «Welt»-Korrespondent am Montag dem Haftrichter vorgeführt worden. Das Urteil sorgt in Deutschland bei Regierung, Parteien und Journalistenverbänden für Empörung. Es sind Proteste geplant.