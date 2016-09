Women in Business: Top 100 der erfolgreichen Frauen der Schweiz

Carolina Müller-Möhl, Karin Keller-Sutter, Doris Leuthard, Natalie Rickli, Catherine Ann Berger, Ingrid Deltenre, Pascale Bruderer Wyss, Hedy Graber, Nadja Schildknecht oder Anita Zielina: Unter den Top 100 der erfolgreichsten Frauen der Schweiz befinden sich auch einige aus der Kommunikationsbranche.

Die Ausgabe, in der jeweils die Top-100-Liste abgedruckt wird, habe in der jährlichen Heftplanung einen festen Platz, schreibt «Women in Business»-Herausgeberin Swisscontent in einer Mitteilung. Das «Schweizer Wirtschaftsmagazin für die Frau» präsentiere «das riesige Potenzial an weiblicher Kompetenz, Tatkraft und Innovationsfreude».

Mit Vorbildfunktion

Aus den vier Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Kultur werden im aktuellen «Women in Business» 100 Frauen vorgestellt, die mit «all ihrem Wissen und Tatendrang die Zukunft des Landes wesentlich mitgestalten». Hierbei sei bewusst auf ein Ranking verzichtet worden, da jede dieser Frauen – in ihrem speziellen Wirkungsbereich - gleichwertig erfolgreich sei.

Diese Frauen hätten Vorbildcharakter und sollten andere Frauen dazu ermutigen, in ihrem Werdegang selbstbewusst aufzutreten und stets Neues zu wagen.

Das Heft ist am Kiosk erhältlich. (pd/eh)