SRG: «Trafögl» lobbyiert für den Service public

«Trafögl» lobbyiert für den Service public

Eine vierköpfige SRG-Gruppe um Generaldirektor Roger de Weck geht in die Offensive und will die Annahme der No-Billag-Initiative mit einer Kampagne verhindern. Sie läuft seit Februar und soll bis Juni des nächsten Jahres drei Phasen umfassen, wie die «Schweiz am Wochenende» berichtet.

SRG-Generaldirektor Roger de Weck am Swiss Media Forum. (Bild: Keystone/Urs Flüeler)