Türkei: Tränengas bei Solidaritätsdemo für «Cumhuriyet»

Die türkische Polizei hat Wasserwerfer und Tränengas gegen Demonstranten in Istanbul eingesetzt, die als Zeichen der Solidarität zur Redaktion der regierungskritischen Zeitung «Cumhuriyet» ziehen wollten. Tränengaswolken trieben am Samstag im Viertel Sisli, während Polizei-Helikopter am Himmel kreisten.

Die Behörden haben zudem Haftbefehl gegen «Cumhuriyet»-Chefredaktor Murat Sabuncu und acht weitere führende Mitarbeiter erlassen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, Verbrechen für kurdische Extremisten und den Kleriker Fethullah Gülen verübt zu haben, der hinter dem gescheiterten Militärputsch stehen soll. Kritiker sprechen dagegen von einem Versuch der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan, die Opposition auszuschalten.

Seit dem Putschversuch im Juli sind mehr als 110'000 Richter, Lehrer, Polizisten und Beamte festgenommen oder suspendiert worden. «Was haben Sie vor?» erklärte Oppositionschef Kemal Kilicdaroglu am Samstag an Erdogan gerichtet. «Wollen Sie eine Türkei erschaffen, in der alle im Gefängnis sitzen?» Zum Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen «Cumhuriyet» fragte er sarkastisch, was diese verbrochen hätten: «Haben die irgendwo Bomben gelegt?»

Internationale Kritik

Das Vorgehen der türkischen Regierung gegen die Opposition löste weltweit Kritik aus. In Zürich demonstrierten am Samstag weit über 1000 Kurden und Sympathisanten gegen Erdogan. Die Kundgebungsteilnehmer forderten «ein Ende der Erdogan-Diktatur». Die Verhaftungen seien «eine undemokratische Handlung».

Im deutschen Köln demonstrierten sogar mehr als 6000 Menschen. Die EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini äusserte sich «extrem besorgt» über die Festnahmen in der Türkei. US-Aussenamtssprecher John Kirby erklärte, es gebe eine «besorgniserregende Tendenz» zur Einschränkung der Meinungsfreiheit in der Türkei.

Der deutsche Justizminister Heiko Maas sagte dem «Donaukurier», der Umgang der türkischen Regierung mit der Opposition sei «völlig inakzeptabel». «Da werden Grundwerte der EU mit Füssen getreten.»

Österreichs Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil sagte der «Bild»-Zeitung, die Türkei befinde sich «auf direktem Weg in eine Diktatur». Bei ihrem Treffen am Montag in Österreich würden sich die Verteidigungsminister der zentraleuropäischen Länder darauf vorbereiten, dass Ankara den Flüchtlingsdeal mit der EU vollständig aufkündigt.

«Was sich in der Türkei abspielt, ist mehr als bedenklich», sagt SP-Ständerat Christian Levrat im Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Zusammen mit weiteren Mitgliedern der Aussenpolitischen Kommission hat er diese Woche die Türkei besucht. Die Verhaftungen im Laufe der Woche hätten sie «hautnah miterlebt». (sda afp dpa)