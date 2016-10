Cinetrade: TV-Legende Marcel Reif neu bei Teleclub

Prominenter Neuzugang bei Teleclub: Wahlschweizer Marcel Reif ist neuer Fussballexperte und Markenbotschafter. Reif steht ab dem 15. Oktober im Sport-Studio, wo er mit den Moderatoren und deren Studiogästen diskutiert und debattiert. «In der Bundesliga spielen aussergewöhnlich viele Schweizer – die Super League ist eine Talentschmiede. Ich freue mich, für Teleclub schon bald als Experte an der Seitenlinie stehen und die Spiele des Schweizer Fussballs analysieren zu dürfen», so Reif am Donnerstag an der Teleclub-Medienkonferenz im Kino Capitol in Zürich. Damit steht Marcel Reif nicht mehr als Fussballexperte für den Privatsender TV24 zur Verfügung.

Der berühmteste Fussballreporter im deutschsprachigen Raum blickt auf eine lange Erfahrung zurück: «Ich habe 1985 mein erstes Fussballspiel kommentiert», sagte er kürzlich in einem «persönlich»-Inverview.

Verstärkung erhält die Sportredaktion zudem durch Fussballkommentator Dani Wyler (persoenlich.com berichtete).

Fussball-Berichterstattung wird ausgebaut

Nachdem Teleclub-Besitzerin Cinetrade bereits im Juni den Zuschlag für die Verwertung der exklusiven Bewegtbildrechte um weitere vier Jahre erhalten hatte, konnten sich die Swiss Football League und Cinetrade inzwischen auf sämtliche Vertragsdetails einigen. In der Saison 2017/18 wird die Berichterstattung zur Super League und zur Challenge League erheblich erweitert.



«Für die Klubs und die Liga ist eine möglichst breite Abdeckung des Liga-Fussballs von zentraler Bedeutung. Dieses Ziel wird mit der unterzeichneten Lösung zweifellos erreicht», so Heinrich Schifferle, Präsident der Swiss Football League. Und Cinetrade-CEO Wilfried Heinzelmann fügte hinzu: «Teleclub ergänzt ab der Saison 2017/18 die redaktionelle Berichterstattung um innovative Sendeformate und positioniert sich damit klar als Fussballsender Nummer eins in der Schweiz.»

Mit den Magazinsendungen «Super Vorschau», «Alle Spiele, alle Tore» sowie dem Fussballtalk «Super League Total» werden ab der Saison 2017/18 drei neue Sendeformate die Live-Übertragungen ergänzen. Die erstmalige Ausstrahlung von Konferenzen bei parallel stattfindenden Partien sowie die Produktion von neu vier Spielen pro Runde in Ultra-HD bieten dem Zuschauer einen zusätzlichen Mehrwert.

Die bisherige Partnerschaft mit der SRG wird fortgesetzt. In diesem Rahmen werden wie bis anhin ein Super-League-Spiel pro Runde live sowie Highlights auf den Sendern der SRG zu sehen sein.

Internationales Eishockey auf Teleclub

Auch auf dem Eis gibt es Neuigkeiten: Nachdem Teleclub die TV-Rechte an der Schweizer National League verloren hat, wird es nun internationaler. Die Berichterstattung über das internationale Eishockeygeschehen durch die Übertragungen aus der Champions Hockey League wird ab sofort durch die Live-Spiele der spektakulärsten Eishockeyliga der Welt, der National Hockey League, ergänzt.

Teleclub wird zudem ab 2018 auch einen Grossteil der Spiele der IIHF Eishockey Weltmeisterschaft übertragen. Dies erfolgt auf der Basis einer Sublizenz mit der SRG, im Rahmen derer auch die Rechte für die Champions Hockey League verlängert werden konnten.

Überdies sind ab der Saison 2017/18 neu auch die Spiele des Swiss Ice Hockey Cup auf Teleclub zu sehen, sofern die Swiss Ice Hockey Federation im kommenden November die Weiterführung des Wettbewerbs formell beschliesst.

SRG sichert sich Rechte im Wintersport

Das Publikum kommt auf den Sendern und Plattformen der SRG weiterhin in den Genuss eine umfassenden Berichterstattung im Wintersport, wie es in einer gleichentags verschickten Mitteilung heisst. Für die kommenden Jahre hat sich die SRG unter anderem Rechte an der Eishockey-WM, an der Schlussphase der Champions Hockey League und am Finalspiel des Swiss Ice Hockey Cup gesichert. Auch im Curling, Bob und Skeleton sind die wichtigsten internationalen Wettkämpfe weiterhin bei SRF, RTS und RSI im Programm. (cbe)