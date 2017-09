AZ Medien: TV24 überträgt den «Laver Cup» live

Wenn die weltbesten Tennisspieler Ende September am ersten «Laver Cup» gegeneinander antreten, ist TV24 live dabei, wie es in einer Mitteilung heisst. Der nationale Fernsehsender der AZ Medien hat sich die Position als Schweizer «Official Host Broadcaster» für die nächsten drei Jahre gesichert und überträgt das dreitägige Tennisturnier live aus der O2-Arena in Prag.

Unter der Schirmherrschaft von Roger Federers und Tony Godsicks Agentur Team 8, Tennis Australia, der United States Tennis Association sowie dem früheren Davis-Cup-Spieler Jorge Paulo Lemann, wird ein neues internationales Herren-Tennisturnier ins Leben gerufen. Der zu Ehren der australischen Tennislegende Rod Laver benannte «Laver Cup» wird erstmals vom 22. – 24. September 2017 in Prag ausgetragen.

Der Spielmodus des Tennisturniers orientiert sich am Ryder Cup aus dem Golfsport: Die sechs besten europäischen Tennisspieler fordern die sechs Besten der restlichen Welt heraus. Die Team-Captains sind die zwei Tennis-Stars Björn Borg («Team Europe») und die John McEnroe («Team World»). Für das europäische Team stehen unter anderem Roger Federer, Rafael Nadal und Tomas Berdych im Einsatz.

Für TV24 kommentieren der erfahrene Sport-Kommentator Marc Friedli und der Tennis-Experte Marc Krippendorf. Gabriel Oldham wird als Field-Reporter vor Ort fungieren. (pd/tim)