AZ Medien: TV24 überträgt Spiele der Handball-WM live

Schweizer Handball-Fans können sich freuen. TV24 zeigt fünf Top-Spiele aus Frankreich in HD-Qualität live und exklusiv im Schweizer Free-TV, schreibt der Sender in einer Mitteilung.

Den Auftakt macht die letzte Gruppenbegegnung von Deutschland gegen Kroatien am Freitag, 20. Januar, um 17.45 Uhr. Es folgen je eine Top-Partie der Viertel- und Halbfinal-Begegnungen sowie dem Spiel um die Bronzemedaille und dem WM-Finale am 29. Januar in Paris. Das Kommentatoren-Duo bilden die beiden Schweizer Handball-Experten Iwan Ursic und Manuel Schnellmann.

In Deutschland sind Verhandlungen zahlreicher TV-Sender mit dem Rechteinhaber gescheitert. Die breite Masse kann deshalb die WM nicht mitverfolgen. Dabei lockte der EM-Finalsieg der Deutschen vor einem Jahr fast 13 Millionen vor die Bildschirme. Als Notlösung bietet ein Sponsor einen Internet-Livestream an, der jedoch aufgrund von Ländereinschränkungen in der Schweiz nicht funktioniert.

Auch Renn- und Reitsport live

TV24 überträgt in den kommenden Tagen nicht nur die Handball-WM live aus Frankreich, sondern startet das neue Jahr mit weiteren Sportsendungen: Auf die Live-Übertragung des Zusammentreffens der Rennfahrerprominenz am Race of Champions in Miami am Wochenende folgt am Freitag, 27. Januar, die Live-Eigenproduktion des internationalen Hallenspringturniers Mercedes Benz CSI in Zürich. (pd/cbe)