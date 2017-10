Monocle: Tyler Brûlé baut Basis in Zürich aus

Der Medien-Unternehmer Tyler Brûlé verstärkt seine geschäftliche Aktivität in der Schweiz. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. In einem ersten Schritt will der Verleger des Magazins «Monocle» seine Redaktion in Zürich von drei auf sechs Angestellte verdoppeln. Per Frühling 2018 plant Brûlé, zudem neue Räumlichkeiten im Zürcher Seefeld-Quartier zu beziehen. «An diesem Standort sind zusätzlich zur Print-Redaktion auch ein Radiostudio und ein Shop geplant», sagt Brûlé der «Handelszeitung».

Nicht zuletzt der Brexit sorge dafür, dass er eine Art «Re-Fokus» auf die Schweiz anwende, sagt Brûlé. London werde zwar immer eine globale Stadt bleiben, glaubt der gebürtige Kanadier, «aber zu befürchten ist, dass dort die Kaufkraft schwinden wird». Nicht so in der Schweiz, «wo unser wichtigster Werbemarkt liegt». In Zürich betreibt Brûlé auch eine Einheit seiner Kommunikationsagentur Winkreative.

Brûlé hat einen Ruf als «Swissness-Stylepapst», der von seinem Engagement für die Airline Swiss bei deren Gründung vor 15 Jahren herrührt. Für sein Magazin «Monocle» arbeiten heute gemäss eigener Aussage weltweit 150 Angestellte. (pd/cbe)