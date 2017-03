RTL Group: Umsatz und Betriebsgewinn gesteigert

Dank florierender Fernsehsender in Deutschland und boomender Digitalgeschäfte hat der europäische TV-Konzern RTL seinen Betriebsgewinn stärker gesteigert als angekündigt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) legte im vergangenen Jahr um 3,3 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro zu. In Aussicht gestellt hatte die Konzernleitung lediglich ein Plus von maximal 2,5 Prozent. Der Umsatz wuchs prozentual ähnlich stark wie das Ergebnis auf 6,2 Milliarden Euro, wie die RTL Group am Donnerstag weiter mitteilte.

Die Aktionäre, darunter der Medienkonzern Bertelsmann als Haupteigner, sollen wie im Vorjahr vier Euro Dividende erhalten – einschliesslich der bereits gezahlten Zwischendividende von einem Euro. Diese Zahlen entsprechen den Erwartungen von Branchenexperten.

RTL hatte am Mittwoch überraschend angekündigt, dass RTL-Deutschland-Chefin Anke Schäferkordt sich aus der europäischen Konzernleitung zurückzieht. (sda/reu/cbe)