Medien-Trendmonitor 2017

Unehrliche Sprecher nerven Journalisten am meisten

Was bewegt die Journalistinnen und Journalisten in den Schweizer Verlagen? 500 Medienschaffende haben für den Bericht «Brennpunkt Journalismus» Auskunft gegeben. Ganz oben stehen Themen wie Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit. Einige Aussagen dürfte die Kommunikationsabteilungen in den Unternehmen aufrütteln.