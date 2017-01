Zehnder Verlag: «Unterland Zeitung» ist erstmals erschienen

Am Mittwoch, 11. Januar ist zum ersten Mal die «Unterland Zeitung» in der Region Bülach in alle Haushaltungen per Post verschickt worden. Die neue Wochenzeitung aus dem Hause Zehnder erscheint mit einer Auflage von 42’535 Exemplaren in den Bezirken Bülach und Dielsdorf (persoenlich.com berichtete).

Zum Vergrössern klicken (Bilder: Leserbilder, zVg.)

Ende 2016 erschien der «Wochenspiegel» nach 36 Jahren zum letzten Mal. Somit hätte das Unterland nur noch eine Tageszeitung und keine wöchentliche Regionalzeitung mehr gehabt. Mitte Dezember war bekannt geworden, dass der «Klotener Anzeiger» eine neue Besitzerin hat: Der Zürcher Zeitungsverlag Lokalinfo AG kaufte der Spross AG per April 2017 die Verlagsrechte ab. Damit sei die Zukunft der Zeitung gesichert, hiess es.

Die Redaktion und die Verkaufsabteilung würden künftig in den Büros des «Stadt-Anzeiger Opfikon/Glattbrugg» in Glattbrugg beheimatet sein, welcher ebenfalls von der Lokalinfo AG herausgegeben wird. Die Mitarbeitenden des «Klotener Anzeigers» wurden bis auf eine Person nicht übernommen. (pd/clm)