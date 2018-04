CNN Money Switzerland: Urs Gredig interviewt Wirtschaftschefs

Am kommenden Donnerstag startet CNN Money Switzerland mit einem neuen Format. In «The Executive Talk» schaue Chefredaktor Urs Gredig mit Führungspersönlichkeiten hinter die Zahlen und Fakten, spreche mit ihnen über ihre Herausforderungen und was sie bei der täglichen Arbeit antreibe, schreibt der Sender in einer Mitteilung. Dafür trifft Gredig seine Gäste ausserhalb der Studios.

Zu sehen ist die Sendung immer donnerstags von 20 bis 21 Uhr, wiederholt wird sie am Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Wie alle anderen Beiträge werde auch die neue Sendung auf www.cnnmoney.ch und auf YouTube verfügbar sein, heisst es weiter. Gast der ersten Ausgabe der Sendung ist der Schweizer Manager Josef Ackermann. (pd/wid)