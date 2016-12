SRF: Urs Gredig moderiert «Blackout»

Was wäre, wenn die Schweiz plötzlich keinen Strom mehr hätte? Der Thementag «Blackout» zeigt mithilfe eines fiktionalen Dokumentarfilms in acht Episoden auf, was ein mehrtägiger kompletter Stromausfall für die Schweiz und ihre Bewohnerinnen und Bewohner bedeuten würde (persoenlich.com berichtete). Im Anschluss an jede Episode klärt Moderator Urs Gredig zusammen mit Experten und weiteren Gästen live im Studio, wie realistisch so ein Szenario tatsächlich ist und wie sich die Bevölkerung am besten darauf vorbereiten kann, teilt SRF mit.

Urs Gredig ist Auslandkorrespondent und berichtet fürs SRF aus Grossbritannien. Wieso wurde er für diese Sendung zurückgeholt? «Urs Gredig ist ein versierter und bewährter Moderator, der auch viel Erfahrung mit der Präsentation von längeren Live-Sendungen hat, wie zum Beispiel der Wahlsendung ‹Entscheidung 11›», sagt SRF-Pressesprecherin Corinne Bauer auf Anfrage von persoenlich.com. Gredig moderiere den Thementag im Studio in Zürich.

Diskussion mit Studiogästen

Am Thementag «Blackout» begrüsst Moderator Gredig nach jedem der acht Teile des fiktionalen Dokumentarfilms «Blackout» Gäste und Betroffene im Studio. Mit ihnen analysiert er die Geschehnisse des fiktiven Dokumentarfilms und gleicht sie mit der Realität ab. Unterstützt wird er im Studio zudem von einem Expertenteam vom Zentrum für Sicherheitsstudien der ETH Zürich, dem Psychologen Tim Prior und dem Politologen Florian Roth. Dabei kommt auch die Tatsache zur Sprache, dass ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung sich der Gefahr eines Blackouts gar nicht bewusst ist, obschon ein solches gemäss Experten zu den grössten Katastrophenrisiken in der Schweiz gehört.

Kein Handy und Telefon mehr – das sei erst der Anfang. Ein grosser Stromausfall weite sich schon nach einem Tag auf alle unsere Grundbedürfnisse aus: Essen und Trinken würden zum Problem, und selbst die Toilette funktioniere nicht mehr. Gredig diskutiert gemeinsam mit seinen Gästen, wie stabil unsere Systeme sind, und thematisiert, wie gut die Schweiz auf ein derartiges Katastrophenszenario vorbereitet ist. (pd/clm)





Der Thementag «Blackout» läuft am 2. Januar 2017 ab 13 Uhr auf SRF 1.