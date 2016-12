Der Vorstand von Suisseimage hat am Freitag Valentin Blank einstimmig zum neuen Geschäftsführer gewählt. Blank wird sein Amt im August 2017 antreten, wie es in einer Mitteilung heisst. Er übernimmt damit die Nachfolge des langjährigen Geschäftsführers Dieter Meier, welcher im Sommer 2017 in den Ruhestand treten wird.

Rechtsanwalt Valentin Blank arbeitet seit 2007 im Rechtsdienst von Suisseimage und leitet seit 2011 die Abteilung Recht & Tarife. Seit 2012 gehört er zum Leitungsteam sowie zum PR-Ausschuss, ist Vorstandsmitglied von ISAN Bern und Geschäftsführer des Solidaritätsfonds Suisseimage. Blank ist ein ausgewiesener und anerkannter Urheberrechtspezialist und verfügt über grosse Erfahrung im Verwertungsrecht.

Suisseimage ist die Verwertungsgesellschaft der Schweizer Film- und Audiovisionsbranche mit Sitz in Bern. Sie nimmt die Urheberrechte von über 3000 schweizerischen Filmurhebern wie Drehbuchautoren und Regisseuren sowie von Inhabern von Urheberrechten wie Filmproduzentinnen wahr. (pd/wid)