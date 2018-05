Tamedia: Vanessa Mistric darf mitrecherchieren

Vanessa Mistric gewinnt das Förderprogramm für investigativen Journalismus, welches zum siebten Mal von Tamedia in Zusammenarbeit mit den Schweizer Journalistenschulen ausgeschrieben wurde. Sie erhält damit die Möglichkeit einer einjährigen, bezahlten Weiterbildung am Recherche-Desk der neuen Tamedia-Mantelredaktion in Bern und Zürich, wie es in einer internen Mitteilung heisst.

Mistric studierte Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Politischer Datenjournalismus an der Universität Zürich und schloss ihr Studium mit dem Master of Arts in Sozialwissenschaften ab. Danach absolvierte sie journalistische Praktika bei SRF, der «Zürichsee-Zeitung», «Tages-Anzeiger» und «SonntagsZeitung».

Das Förderprogramm für investigativen Journalismus richtet sich an Jungjournalistinnen und -journalisten unter 35 Jahren, die ihr Studium an der Schweizer Journalistenschule MAZ, an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), am Centre de Formation au Journalisme et aux Médias (CFJM), der Académie du Journalisme et des Médias (AJM) oder vergleichbaren Einrichtungen abgeschlossen haben. Es bietet jungen Journalisten die Chance, das Recherchehandwerk im Team des Recherche-Desks der neuen Tamedia-Mantelredaktion in Bern und Zürich während eines Jahres zu erlernen und zu vertiefen. Dabei haben sie laut der Mitteilung die Chance, bei umfassenden Recherchen des Teams mitzuwirken, das zuletzt mit den Enthüllungen um die Paradise Papers für Schlagzeilen sorgte (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)