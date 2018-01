No Billag

Verband Schweizer Medien hat noch keine Parole gefasst

Der Verband Schweizer Medien unterstützt weiterhin eine gebührenfinanzierte SRG. Dies meinte Verlegerpräsident Pietro Supino an der Dreikönigstagung.

Verlegerpräsident Pietro Supino (l.) im Gespräch mit Moderator Reto Brennwald an der Dreikönigstagung am 9. Januar 2018 in Zürich. (Bild: Keystone/Gaetan Bally)