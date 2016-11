AZ Medien: Verlag berät über Einstellung der «Schweiz am Sonntag»

Anfang Dezember will das Aargauer Medienunternehmen darüber entscheiden, ob es seine Sonntagszeitung vom Markt nimmt. Dies berichtet die «NZZ am Sonntag» in der aktuellen Ausgabe unter Berufung auf zwei ranghohe Mitarbeiter der AZ Medien. Man erhoffe sich dadurch «eine Millionensumme einzusparen». Wie viele Mitarbeiter davon betroffen wären, ist noch unbekannt.

«Die Entscheidung ist noch nicht gefallen», sagt AZ-Medien-Verleger Peter Wanner gegenüber der NZZaS. Es gebe verschiedene Varianten, die jetzt ausgearbeitet und dem Verwaltungsrat unterbreitet werden müssten.

Vor knapp zwei Wochen wurde die Redaktion im wöchentlichen Info-Mail über Überlegungen in diese Richtung informiert. Allerdings wurde die mögliche Einstellung der Sonntagsausgabe als Erweiterung kommuniziert: «Es werden diverse Ideen und Modelle geprüft, darunter auch die Erweiterung der «Schweiz am Sonntag» zu einer Zeitung für das gesamte Wochenende, die am Samstag gedruckt erscheint und am Sonntag digital aktualisiert wird», schrieb SaS-Chefredaktor Patrik Müller darin.

Eine Print-Ausgabe einsparen

In diesen Tagen feierten die AZ Medien ihr 20-jähriges Bestehen. In einem Beitrag dazu sagte Peter Wanner: «Die AZ-Medien überlegen sich ernsthaft, an einem Tag nicht mehr als Print-Ausgabe zu erscheinen, dafür digital. Denn das Teure an der Herausgabe einer Zeitung ist nicht die Redaktion, sondern der Druck, das Papier und der Vertrieb.»

Vor einigen Wochen erklärte Wanner in einem Interview mit persoenlich.com, er denke darüber nach, auf die Montagsausgabe der «Aargauer Zeitung» zu verzichten, weil das Inserateaufkommen an diesem Tag sehr gering sei. Wie die NZZaS nun schreibt, sei aus dem Unternehmen zu hören, dass dieses Vorhaben aber kaum umgesetzt werde. (wid)