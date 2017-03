Schweizer Monat: Verlagsleiter Andy Fischer geht wieder

von Christian Beck

Erst im September 2016 übernahm Andy Fischer die Verlagsleitung beim SMH Verlag in Zürich, Herausgeberin von «Schweizer Monat» und «Literarischer Monat» (persoenlich.com berichtete). Nun hat er seine Kündigung eingereicht und verlässt das Unternehmen per Ende Mai, wie er auf Anfrage von persoenlich.com bestätigt.

«Die Zusammenarbeit mit den Arbeitskolleginnen und -kollegen war sehr angenehm, und auch die Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat empfand ich als konstruktiv», so Fischer auf Anfrage. Und weiter: «Der ‹Schweizer Monat› ist ein wunderbares Produkt mit viel Potenzial. Werbe- und Lesermarkt entwickeln sich im Gegensatz zum allgemeinen Trend positiv. Im aktuellen Jahr konnten wir bereits mehrere neue Anzeigekunden gewinnen.»

Über die Gründe seiner Kündigung will sich der 50-Jährige jedoch nicht äussern. Als nächstes plant Fischer nun eine Auszeit. «Jedoch höchstens zwei, drei Monate», so Fischer. Was danach kommt, ist noch offen.

Fischer arbeitete während über 20 Jahren im Journalismus. So war er von 2012 bis 2016 geschäftsführender Chefredaktor beim «Tagblatt der Stadt Zürich», davor unter anderem stellvertretender Chefredaktor von «20 Minuten». Fischer hatte auch Stationen bei Radio Zürisee in Rapperswil und dem damaligen Radio Z in Zürich.