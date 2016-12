AZ Medien: Veronika Novak stösst zur Unternehmensleitung

Veronika Novak erweitert als Leiterin HR per 1. Januar 2017 die Unternehmensleitung der AZ Medien und vertritt somit den Bereich Human Resources neu in der Unternehmensleitung. Dies schreibt das Medienhaus in einer Mitteilung. Novak war zuvor 13 Jahre als stellvertretende Leiterin Human Resources bei Ringier Schweiz tätig.



Die 53-Jährige hat Rechtswissenschaften an der Universität Zürich studiert, einen Master in Human Resources Management absolviert und war als Rechtsanwältin für eine Anwaltskanzlei in Zürich sowie als Head Legal in einer Finanzberatung tätig. (pd/wid)