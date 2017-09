NZZ-Regionalmedien: Verspätete Zeitungszustellung in der Ostschweiz

Die NZZ-Regionalmedien in der Ostschweiz hatten am Montagmorgen mit Problemen bei der Zustellung zu kämpfen. Aufgrund von Problemen in der Stromzufuhr der Speditionsanlage sei es in Teilen des Gebietes zu verspäteten Zustellungen gekommen», schreibt das Tagblatt auf seinem Onlineportal. Betroffen sind demnach ein Teil der Ausgaben des «St. Galler Tagblatts» und der «Thurgauer Zeitung».

Rund 12'000 Abonnentinnen und Abonnenten wollten am Tag nach den nationalen Abstimmungen und den Bundestagswahlen in Deutschland ihre Zeitung also vergeblich aus dem Briefkasten fischen. Allerdings konnten die Probleme rasch behoben werden. «Die Presto AG erfuhr rasch von diesem technischen Vorkommnis bei der Speditionsanlage und konnte die Zustellung bis 11 Uhr sicherstellen», erklärt NZZ-Sprecherin Myriam Käser auf Anfrage.

Anders sieht es bei den durch die Post verteilen Ausgaben aus. Diese 1800 Exemplare werden erst am Dienstag zugestellt. Für die Werbekunden hat die Panne laut Käser keine Auswirkungen, da diese Zahl sehr klein sei. (wid)