Ringier: Verstärkung im Bereich Business Development

Ringier verstärkt die Abteilung Business Development: Per 1. Januar 2017 wechselt Patrick Rademacher als «Senior Manager Strategy» in die Abteilung Business Development von Alexander Theobald, COO Ringier Switzerland, und wird vorwiegend Ringier CEO Marc Walder bei Projekten auf Gruppenebene unterstützen, wie das Medienhaus in einer Mitteilung schreibt. Daneben übernehme er weitere Aufgaben im Business Development.

Rademacher studierte in München sowie Paris Kommunikationswissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Sozialpsychologie und schrieb an der Universität Zürich seine Dissertation zum Thema «Politische Inhalte im Internet». Nach einer mehrjährigen Assistenz in der Abteilung Medienökonomie & Management am Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich (IPMZ) arbeitete Rademacher ab November 2010 als Strategieberater beim Zürcher Beratungsunternehmen Vogt Media Consulting in den Bereichen Medien, Internet, Telekommunikation und Sport. In dieser Funktion verantwortete er zahlreiche Projekte und entwickelte u.a. Unternehmens-, Produkt- und Digitalstrategien für führende Unternehmen im In- und Ausland. (pd)