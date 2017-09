Publicom-Studie

Vertrauen in Medien ist weiterhin stabil

Die Schweizer Medienmarken haben in den letzten Jahren bei ihrem Publikum nicht an Glaubwürdigkeit verloren. In der Deutschschweiz schneidet die NZZ am besten ab, in der Romandie das SRG-Radioprogramm «La Première» und im Tessin «Rete Uno»