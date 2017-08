Umbau bei Tamedia: Video-App «Horus» und Podcasts im Angebot

von Edith Hollenstein

Im Zusammenhang mit der am Mittwoch vorgestellten Umbaustrategie (persoenlich.com berichtete) will Tamedia mehr Digital-Abos verkaufen. Dazu investiert das Unternehmen laut einer internen Mitteilung, welche persoenlich.com vorliegt, in die Benutzerfreundlichkeit, in die automatische Personalisierung von News oder in gezielte Marketing- und Pricing-Aktionen.

Daneben lanciert Tamedia unternehmensweit die Video-App «Horus». Damit sollen Videos direkt mit dem Smartphone erstellt und sofort auf den Newsplattformen publiziert werden können.

Das Unternehmen will Tamedia auch den Podcasting-Trend nicht verpassen. Dazu soll die Redaktion Sprachangebote produzieren, sei es für Amazon Alexa, Apple HomePod oder die unternehmenseigenen Digitalplattformen.

Bereits ab Sonntag, 10. September werden zudem «SonntagsZeitung» und «Le Matin Dimanche» für acht Wochen täglich einen Audio-Artikel zur Verfügung stellen und diesen zusätzlich über die Podcast-Apps in iTunes, Spotify und Deezer verbreiten.